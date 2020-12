Fagforbundet-leiar åtvarar: No kjem koronakutta i kommunane

innenriks

Mette Nord er leiar for Fagforbundet, som har 395.000 medlemmer i norske kommunane.

– Budsjettinnstillingane som kommunestyre skal behandle før jul, viser stopp i investeringar, innstrammingar og kutt i talet på tilsette. Vi krev garanti mot oppseiingar, seier Nord til VG.

Ho viser til ei undersøking Sentio Analyse har gjennomført, som viser at åtte av ti kommunar har vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjonar i kommunale tenester, og fire av ti har vurdert, planlagt eller gjennomført oppseiingar av tilsette.

Nord meiner dei 7,3 milliardar kronene helseminister Bent Høie (H) har løyvd til kommunane ikkje held.

– Det er berre pengar til koronatiltak i kommunane. Det som no skjer er at ringverknadene av at folk går permitterte og blir ledige, slår inn. Investeringane i kommunane stansar opp og kutta betyr at mange vil miste jobben. Det vil forsterke koronakrisa.

