Etterlatne får erstatning etter koronadødsfall på sjukeheim

– Pengar kan ikkje erstatte tap av liv eller sorga dei etterlatne opplever. Det vi kan bidra med, er å dekkje utgifter dei har i samband med dødsfall der eldre har vorte smitta på institusjon, seier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE i ei pressemelding.

Ei rekkje eldre bebuarar på kommunale institusjonar har vorte smitta av korona. Til no har vel halvparten av dødsfalla i Noreg skjedd på anten sjukeheim eller omsorgsheim.

Informerer om rettar

Kjennskapet til moglegheita om å søkje om erstatning med koronasmitte kan variere. Derfor har NPE-direktøren sendt brev til KS (organisasjonen til kommunesektoren) med informasjon om kva rettar dei eldre på kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar har.

«Beboere og/eller etterlatte ved dødsfall har ifølge pasientskadeloven krav på erstatning dersom det er sannsynlig at smitten oppsto på institusjonen», skriv NPE i pressemeldinga.

Etaten understrekar at dette òg gjeld for bebuarar i privat pleie «der driften dekkes over kommunale budsjetter og tildeling av plasser er likestilt med øvrige kommunale institusjoner».

– Eg oppmodar helsepersonell som er i kontakt med pårørande og etterlatne om å informere om moglegheita til å søkje erstatning frå NPE etter koronasmitte på sjukeheim. Vi vil strekke oss langt for å behandle desse sakene så raskt som mogleg, seier Jørstad.

Dekkjer utgifter

Erstatninga vil dekkje ekstra utgifter bebuarar har hatt på grunn av smitten og sjukdomsperioden.

Ved dødsfall blir typisk utgifter i samband med gravferda dekt, noko som ofte kan koste rundt 50.000 kroner.

Til no har 14 pasientar og pårørande søkt om erstatning relatert til koronaepidemien. To har fått medhald og to har fått avslag, medan dei fleste framleis ventar på svar.

