Eriksen Søreide vil ha klima inn i Tryggingsrådet

Tysdag heldt utanriksministeren ei forklaring i Stortinget om kva regjeringa vil prioritere når Noreg tek sete i Tryggingsrådet neste år.

Eitt av dei prioriterte temaa er klima og tryggleik.

– Klima og konflikt heng saman, og klimaendringar forsterkar ofte underliggjande konfliktar, sa Eriksen Søreide i forklaringa.

– I tryggingspolitikken er klimaendringane allereie i dag anerkjent som ein «trusselmultiplikator». Vi vil bidra til at faktabasert informasjon om korleis klimaendringane er relevante for konflikt i det enkelte landet, blir ein del av premissgrunnlaget for avgjerdene i rådet, sa ho.

Eriksen Søreide påpeikar at ikkje alle medlemmene i rådet anerkjenner at det finst ein samanheng mellom klima og tryggleik. Derfor vil Noreg òg jobbe for større aksept for dette, i samarbeid med norske NUPI, svenske SIPRI og tyske fagmiljø.

– Gjennom dette vil vi òg bidra til å byggje opp kompetanse og ekspertise på dette området i Norden, seier ho.

Noreg er valt inn som medlem i Tryggingsrådet for perioden 2021–2022.

