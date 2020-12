Byfuten i Oslo seier ja til Norwegians krav om rekonstruksjon

innenriks

– Selskapet kan dermed gå fram med tosporsprosessen som planlagt, skriv Norwegian i ei børsmelding.

Norwegian kom med kravet under den mellombelse rekonstruksjonslova som gjeld fram til nyttår. Advokat Håvard Wiker er oppnemnd som rekonstruktør. Retten vil om kort tid utnemne medlemmer i kreditorutvalet, som vil hjelpe flyselskapet under forhandlingane.

Parallelle prosessar

Norwegian prøver no å berge verksemda gjennom fleire kanalar. Måndag vart det kjent at irsk rett har innvilga konkursvern for to av Norwegians dotterselskap i Irland.

I avgjerda på tysdag påpeikar retten at sjølv om prosessen i Irland kan vere tilstrekkeleg til å gjere flyselskapet levedyktig, inneber mangelen på norske reglar om anerkjenning av utanlandske insolvensprosessar at Norwegian må opne ein parallell rekonstruksjon i Noreg.

Vidare reknar retten med at prosessen i Noreg med fordel kan koordinerast med prosessen i Irland, sidan dette vil auke sannsynet for eit vellykka resultat.

Ein rekonstruksjon vil vere i interessa til alle partar, då ein konkurs vil medføre eit heilt ubetydeleg utbytte til kreditorane, heiter det.

67 milliardar i gjeld

Ifølgje kvartalsrapporten frå november er Norwegians gjeld på 66,8 milliardar kroner.

Ved utgangen av september hadde flyselskapet omløpsmiddel på 9,6 milliardar kroner, og 3,4 milliardar kroner i kontantar. Den kortsiktige gjelda utgjorde då rundt 16 milliardar kroner.

«Basert på noverande kjente kostnadskutt er det anslått at selskapet vil gå tomt for kontantar i løpet av første halvår neste år,» skriv dommar Leif Villars-Dahl.

Etter ei samla vurdering finn retten at det er sannsynleg at flyselskapet kan oppnå ein avtale om rekonstruksjon med kreditorane sine.

Rettsavgjerda frå byfutembetet kan ikkje ankast.