Bø i Vesterålen har tiltrekt seg nye skattytarar verd 2,2 milliardar kroner

Til saman sparer dei nye skattytarane til kommunen rundt 11 millionar kroner på flyttinga, skriv NRK.

Eigedomsinvestoren og den tidlegare langrennsstjerna Bjørn Dæhlie er den mest kjende, men også Europris-gründeren Wiggo Erichsen og eigedomsinvestoren Einar Andreas Sissener har meldt flytting.

– Eg er veldig glad for at folk flyttar hit med kapital, men alle er hjarteleg velkommen. Vi har gjort dette for å skape nye arbeidsplassar, så eg er veldig glad for at folk flyttar hit for å investere i kommunen vår, seier ordførar Sture Pedersen (H) i Bø kommune.

Ordføraren avviser at millionærane som flyttar til kommunen berre ønskjer å betale mindre skatt.

– Viss eg ser at folk flyttar hit for å gjere det som ei postkasse-endring, så kjem eg aktivt til å peike dei ut. Eg har ikkje sett nokon signal om dette. Dei ønskjer å bu og investere i prosjekt i kommunen vår.

