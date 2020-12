Styresmaktene rettar kikkerten mot norske villsvin

innenriks

– Eg ønskjer ein effektiv innsats mot villsvin i Noreg, og legg til rette for mellom anna grunneigarorganisering og meir effektiv jakt, seier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Pengane skal auke kunnskapen om bestanden og helsa til svina.

– Denne kunnskapen vil vere viktig for landbruket, jegerar, forvaltninga og styresmaktene i arbeidet med å redusere villsvinbestanden i Noreg, seier Bollestad.

Midlane skal bidra til metodeutvikling og datainnsamling for vidare forskingsaktivitet, og er tildelt Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforsking og Norsk institutt for bioøkonomi.

