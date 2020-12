Smittevernoverlegen får plass i Bergens kriseleiing

innenriks

– Eg har tilrådd, dersom det blir etablert kriseleiing, at smittevernoverlegen blir ein del av kriseleiinga, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) på ein pressekonferanse måndag.

– Det er av meininga mi at smittevernoverlegen har fått moglegheit til å gi innspel, men eg vil ikkje at det skal vere tvil om at tilrådingane til smittevernoverlegen når fram til byrådet samla.

Helsebyråden opplyste òg at dersom byrådet ønskjer å innføre eller fjerne tiltak, skal smittevernoverlegen få moglegheit til å informere heile byrådet direkte om vurderingane sine.

Kommunen melder måndag om ni nye smittetilfelle siste døgn. Det er tre færre enn vekesnittet og ni færre enn same dag førre veke.

Sa opp

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sa opp jobben i november etter berre åtte månader i stillinga.

– Eg har aldri under pandemien sete plassert på ein slik stad i organisasjonen at eg kan få gjort jobben min på ein effektiv måte. Det har vore utfordrande, og då er det vanskeleg å ha det overordna smittevernfaglege rådgivingsansvaret i Bergen kommune, sa ho til BA den gong.

På spørsmål om det at dei no tek inn smittevernoverlegen i kriseleiinga er ei innrømming av at den burde vore inne heile vegen svarer Husa:

– Då det vart etablert kriseleiing var det etatsdirektør Brita Øygard som sa at både ho og smittevernoverlegen burde vere på helsehuset i operativ rolle. Derfor vart det bestemte at medisinsk ansvarleg Trond Egil Hansen skulle sitje i kriseleiinga.

Husa understreka òg fleire gonger at kommunen har full kapasitet knytt til koronasituasjonen sjølv om fleire har slutta.

– Har kontroll

Øygard har vore fungerande kommuneoverlege sidan 27. november. Ho er denne veka i velferdspermisjon etter det ho i eit automatisk svar på e-posten sin kallar «krevende uker for mange gode kolleger, og for meg selv».

Torsdag melde Bergensavisen at alle dei tilsette ved kontoret til kommuneoverlegen i Bergen hadde sagt opp stillingane sine. Tidlegare kommuneoverlege Finn Markussen gjekk av med pensjon 1. oktober. Stillinga har sidan då vore ubesett

Måndag kom òg nyheita om at tre firedelar av alle sjukepleiarane ved ØHT (umiddelbar hjelpe-tenester) i Bergen har slutta i jobben sidan hausten 2019.

– Vi har kontroll. Ein kan få eit inntrykk av at alle legane har forsvunne. Det er så langt frå sanninga som det kan bli, sa Husa på pressekonferansen.