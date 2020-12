SV vil gi tusen kroner ekstra til arbeidslause før jul

innenriks

Forslaget inneber at vaksne som får dagpengar eller sosialhjelp, får tusen kroner ekstra før jul og like mykje for kvart barn, skriv VG.

– Titusenvis av barn har no ei mor eller far som går jula i møte som permittert eller arbeidslaus. Det betyr foreldre som bekymrar seg for framtida, og familiar med mykje dårlegare råd enn vanleg, seier SV-leiar Audun Lysbakken til avisa.

SV fremjar forslaget i Stortinget måndag og ber om å få det hastebehandla same dag.

Partiet har rekna seg fram til at tiltaket vil koste 280 millionar kroner fordelt på 109.000 dagpengemottakarar og 70.000 sosialhjelpsmottakarar, og dessutan barna deira.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) meiner det no er viktigare å bruke pengar på å sikre folk ein jobb å gå til.

– Då er det mykje meir fornuftig å halde fram med å levere tiltak som bidreg til at eksisterande arbeidsplassar overlever krisa, og at nye arbeidsplassar kan skapast, skriv han i ein e-post til avisa.

