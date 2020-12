Qatar Airways Cargo opnar direkterute for sjømateksport i Nord-Noreg

innenriks

Flygingane med Boeing 777–300 går måndag, tysdag og torsdag, og gir kvar veke over 150 tonn lastekapasitet til eksportørane frå Nord-Noreg. Det vil òg vere 50 tonn tilgjengeleg for import kvar veke frå nettverket til flyselskapet til flyplassen.

– Nordnorske sjømat- og lakseeksportørar vil dra nytte av direkte tilknyting til marknader i Afrika, Asia og Midtausten via Doha, seier godssjef Guillaume Halleux i Qatar Airways.

Flygingane ut av Nord-Noreg gir redusert transporttid, sidan sjømaten kan flygast direkte, utan å måtte transporterast via ruta til flyselskapet i Oslo.

Norden er ein viktig marknad for Qatar Airways Cargo. Dagens nordiske nettverk omfattar Oslo, Stockholm, Helsingfors og København med ein samla kvar veke lastekapasitet på over 2.000 tonn. Sjømat står for mesteparten av eksporten.

(©NPK)