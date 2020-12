Nye medlemmer valt inn i Nobelkomiteen

innenriks

Dei nye medlemmene vart valde inn i tråd med innstillinga frå valkomiteen måndag. Berre Raudt stemde imot.

Det var Høgres stortingsgruppe som foreslo Kristin Clemet som nytt medlem. Ho leier tankesmia Civita og har tidlegare vore både statsråd og stortingsrepresentant for Høgre. Clemet har fram til i dag vore varamedlem i Nobelkomiteen. No erstattar ho filosof og forfattar Henrik Syse i komiteen.

Arbeidarpartiets nye medlem i komiteen er Jørgen Watne Frydnes, som erstattar Thorbjørn Jagland. Anne Enger får ein ny periode som Senterpartiets representant.

Det er òg valt inn tre varaer til komiteen: Geir Flikke, Inger Skjelsbæk og Laila Dåvøy.

Kritikk frå Raudt

Raudts partileiar og einaste stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes var den einaste som stemde mot innstillinga. Han meiner plassane i Nobelkomiteen i praksis har vorte eit partipolitisk byte.

Ifølgje Moxnes følgjer ikkje Stortinget i tilstrekkeleg grad det som var Alfred Nobels intensjon med fredsprisen.

– Ein grunn til at fredsprisen har flytta seg såpass langt vekk frå Alfred Nobels intensjon, det er nok at plassane i Nobelkomiteen i praksis har vorte sett på som eit partipolitisk byte – som ein takk for lang og tru teneste for dei største partia, sa Moxnes i stortingssalen måndag formiddag.

Alternativt forslag

Moxnes fremja samtidig forslag om eit nytt system der medlemmene blir valde på bakgrunn av faglege kvalifikasjonar og kor godt eigna dei er personleg.

– Det skal ikkje vere sånn at det er den partipolitiske kjøttvekta som avgjer kven som skal sitje i komiteen framover. Vi meiner Stortingets manglande evne eller vilje til å lytte til desse innvendingane er uheldig, sa Moxnes.

Forslaget fekk berre støtte frå to representantar i voteringa og vart dermed forkasta.

