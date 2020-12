Moxnes åtvarar mot ny Nobelkomité

innenriks

Måndag ettermiddag skal Stortinget velje nye medlemmer til Nobelkomiteen.

No kjem Moxnes med ei kraftig åtvaring til dei folkevalde i forkant av avstemminga. Ifølgje han følgjer ikkje Stortinget i tilstrekkeleg grad det som var Alfred Nobels intensjon med fredsprisen.

– Ein grunn til at fredsprisen har flytta seg såpass langt vekk frå Alfred Nobels intensjon, det er nok at plassane i Nobelkomiteen i praksis har vorte sett på som eit partipolitisk byte – som ein takk for lang og tru teneste for dei største partia, sa Moxnes i stortingssalen måndag formiddag.

Han fremja samtidig forslag om eit nytt system der medlemmene blir valde på bakgrunn av faglege kvalifikasjonar og at dei er personleg eigna.

– Det skal ikkje vere sånn at det er den partipolitiske kjøttvekta som avgjer kven som skal sitje i komiteen framover. Vi meiner Stortingets manglande evne eller vilje til å lytte til desse innvendingane er uheldig, sa Moxnes.

Det skal veljast tre medlemmer til komiteen.

Stortingets valkomité har innstilt Kristin Clemet (H) og Jørgen Watne Frydnes (Ap) som nye medlemmer. I tillegg blir Anne Enger (Sp) innstilt til attval.

