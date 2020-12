Mann dømt til fengsel i 19 år for drap på kona og aktlaust drap på sonen

innenriks

Drapet skjedde i heimen til familien i romjula 2018. Barna på 6 og 8 år prøvde å stoppe faren. Han skadde òg sonen på 6 år og vart funne skuldig i grov mishandling av barna.

Dommen vart kunngjord 4. desember. Mannen vart dømd til å betale ein halv million kroner i oppreisningserstatning til kvart av barna i tillegg til erstatning for tap av forsørgjar. Foreldra til avdøde fekk 200.000 kroner kvar i oppreisning.

Det sentrale spørsmålet var om tiltalte var tilrekneleg. På dette punktet var det dissens i Sarpsborg tingrett då saka vart behandla der. Dei rettsoppnemnde sakkunnige var òg usamde i tingretten om tiltalte var psykotisk på handlingstidspunkta.

Lagmannsretten kom einstemmig til at tiltalte var tilrekneleg og strafferettsleg ansvarleg. Dei sakkunnige var dei same under ankeforhandlinga, men det eine paret endra standpunkt slik at alle dei sakkunnige på litt ulike premissar var samde om at tiltalte ikkje var psykotisk.

Mannen vart i tillegg dømd for aktlaust å ha forårsaka at yngsteguten døydd i februar 2017. Barnet var då 19 veker gammal, og faren forlét han åleine i ei vassbalje slik at guten drukna.