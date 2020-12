innenriks

Som følgje av smitten får ikkje besøkjande tilgjenge til fengselet, skriv NRK. Det får òg konsekvensar for korleis fengselet legg opp måltida.

Kongsvinger kommune registrerte søndag to nye smittetilfelle, og ingen nye måndag, ifølgje nettsidene til kommunen.

Nyheita om fengselssmitten kjem same dag som Oslo fengsel kunngjorde at fire av deira innsette er smitta og at «eit betydeleg tal tilsette» er smitta eller i karantene, skriv VG.

(©NPK)