Juleråda for Oslo kjem torsdag

innenriks

– Vi kjem til å ha ein pressekonferanse torsdag der det blir offentleg kva tiltak som vil gjelde i Oslo fram til jul og nyttår, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Han seier dei må bruke dei neste dagane på å vurdere tiltaka, men at det er sannsynleg at det vil vere nødvendig med strengare tiltak i Oslo enn i resten av landet så lenge pandemien varer.

– Eg er glad for at smittetala held fram med å gå ned, det betyr at vi er på rett veg, og at den sosiale nedstenginga har effekt. Samtidig er viruset ikkje slått ned. Smittetala er framleis for høge.

(©NPK)