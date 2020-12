innenriks

– Eg har tilrådd, dersom det blir etablert kriseleiing, at smittevernlegen blir ein del av kriseleiinga, sa Husa på ein pressekonferanse måndag.

– Det er mi meining at smittevernlegen har fått moglegheit til å gi innspela sine, men eg vil ikkje at det skal vere tvil om at tilrådingane til smittevernoverlegen når fram til byrådet samla.

Ho sa òg at dersom byrådet ønskjer å innføre eller fjerne tiltak, skal smittevernlegen få moglegheit til å informere heile byrådet direkte om vurderingane sine.