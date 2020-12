innenriks

Finanstilsynet har varsla at DNB kan få eit gebyr på 400 millionar kroner i gebyr. Årsaka er det tilsynet meiner er mangelfull etterleving av kvitvaskingslova. DNB-aksjen fall 1,37 prosent.

Norwegian møter måndag i retten i Irland for å få svaret på om dotterselskapa blir pålagt konkursvern. Fleire ekspertar har i helga uttalt at dei ventar at flyselskapet får vernet, ifølgje E24. Norwegian-aksjen gjekk ned med 2,47 prosent.

(©NPK)