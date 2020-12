70 personar har testa positivt i tilknyting til arbeidsplass i Lillestrøm

innenriks

Førebels er det 70 smittetilfelle som blir knytte til utbrotet hos Norasonde, ifølgje kommuneoverlege Bettina Fossberg i Lillestrøm kommune.

Ho opplyser at det er fem kommunale bustader som er ramma, skriv Romerikes Blad.

– Dette er eit stort utbrot, og det er alvorleg. Så er det slik at dei som bur i desse bustadene stort sett ikkje er i risikogruppene, så dei har ikkje nødvendigvis risiko for meir alvorleg forløp. Det viktigaste er no å stanse dette utbrotet, så det ikkje spreier seg vidare, seier Fossberg til Mitt Lillestrøm.

(©NPK)