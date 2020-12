Rolf Einar Fife skal leie forhandlingar om EØS-støtte

innenriks

Med seg i forhandlingsdelegasjonen får han avdelingsdirektør Sjur Larsen frå Utanriksdepartementet, avdelingsdirektør Astrid Holtan frå Nærings- og fiskeridepartementet og avdelingsdirektør Bjarne Stakkestad frå Finansdepartementet.

Det vil samtidig med samtalane om EØS-støtte gå føre seg parallelle forhandlingar om tidsavgrensa tollkvotar for fisk. I tidlegare forhandlingsrundar har Noreg kravd auka marknadstilgjenge for sjømat som kompensasjon for pengehjelpa som blir gitt til EU-land gjennom EØS-midlane.

EØS-midlane er pengar frå EØS-landa Noreg, Island og Liechtenstein som skal gå til sosial og økonomisk utjamning i EU og EØS.

Dagens finansieringsordning går ut 30. april 2021, men sjølve utbetalinga av middel vil halde fram til 2024.

(©NPK)