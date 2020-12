Dom i Bertheussen-saka kjem først etter nyttår

innenriks

Etter å ha administrert saka sidan 8. september kunne tingrettsdommar Yngvild Thue 23. oktober setje sluttstrek for hovudforhandlinga i Oslo tingrett. Ho varsla då at dommen truleg er klar før jul.

Fredag opplyste Oslo tingrett at dommen likevel ikkje kjem før jul, men at domstolen vil vente med ei domsavseiing til etter nyttår.

– Meir informasjon om domsavseiinga vil bli send ut når datoen er klar, opplyste Oslo tingrett fredag.

Aktoratet la ned påstand om to års fengsel for Bertheussen. Forsvaret vil på den andre sida ha full frifinning for sambuaren til tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara.

Gjennom 20 dagar i sal 250 beskreiv aktørane i retten sjølv saka som både ekstraordinær og svært spesiell. Partane stod steilt mot kvarandre under heile saksgangen.

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom eldspåsetjing, skadeverk og truslar mot leiande politikarar, blant dei sambuaren sin, dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).