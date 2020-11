Vektarstreiken får oljebransjen til å trykkje på den store alarmknappen

innenriks

Vektarar er tekne ut i streik ved heliportar langs kysten, og gjer dermed vaktbyte ved oljeplattformene vanskelegare. I tillegg blir prosjekt under utbygging ramma.

– Vi trykkjer på den store alarmknappen no, fordi konsekvensane er veldig alvorlege for norsk sokkel, både for personell og operasjonane, seier leiar for Norsk olje og gass, Anniken Hauglie til E24.

Ifølgje nettavisa kan streiken føre til at rundt 5.000 Equinor-tilsette ikkje kjem seg til eller frå installasjonane ute i havet. Det betyr mellom anna at rundt 450 arbeidarar ikkje kjem seg ut til Martin Linge- eller Johan Sverdrup-felta.

– Viss dei prosjekta får utsett oppstart gir det eit tap på 900 millionar kroner per veke, seier Hauglie.

Det er Equinor sjølve som har rekna ut den reduserte noverdien for felta.

