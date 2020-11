Streikefare i oljeserviceselskapet Schlumberger

innenriks

I mai kutta Schlumberger 400 stillingar i Noreg medan leiinga tok lønnskutt på 20 prosent.

Selskapet la òg ned eit teknologisenter på Forus i Stavanger etter at selskapet annonserte dei skulle kutte kostnader med 30 prosent som følgje av reduserte investeringar for oljeselskapa, skriv E24.

No har Schlumberger sagt opp Særavtalen med fagforeininga Safe (Samanslutninga av Fagorganiserte i Energisektoren).

Partane møtest til mekling onsdag, og eit hovudkrav frå Schlumberger skal vere å endre korleis lønna til dei tilsette er lagt opp.

Det er no meldt plassoppseiing for alle 705 Safe-medlemmer innan brønn- og boringsservice. 262 av dei jobbar i Schlumberger og har plassoppseiing frå midnatt 2. desember, dagen for meklinga mellom partane.

