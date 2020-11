Regjeringa svarer på Moria-kritikk

innenriks

Statssekretær Hilde Barstad (H) viser til at Noreg bidreg til det europeiske relokaliseringsinitiativet for å hente dei mest sårbare frå Hellas.

– Norske styresmakter må gå gjennom det oppsette systemet for relokaliseringa. Vi har gjort alle naudsynte førebuingar frå norsk side og ventar no på å få tilsendt aktuelle personar for relokalisering, seier ho i ei skriftleg fråsegn til VG.

9. september fekk Utlendingsdirektoratet instruks om å igangsette arbeidet med å relokalisere frå Hellas til Noreg.

– Det står ikkje på oss. Det er vanskeleg å anslå når relokaliseringa kan bli gjennomført. Fleire forhold, som utviklinga i covid-19-situasjonen, verkar inn på denne prosessen, seier ho.

Det nærmar seg 90 dagar sidan storbrannen i den mykje omtalte Moria-leiren på øya Lesvos i Hellas.

9. september, same dag som brannen, stadfesta barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at Noreg vil hente 50 asylsøkjarar frå leiren. Åtte land hadde då bestemt seg for å relokalisere flyktningar.

