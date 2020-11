Nedgåande smittetrend i Bergen: 18 nye tilfelle

innenriks

Det opplyste byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i møtet i koronautvalet til bystyret på måndag, skriv Bergens Tidende og Bergensavisen.

Dei nye smitta er frå 10 til 86 år gamle. Fire har ukjend smitteveg.

Sjølv om 18 nye smitta er ein auke på sju samanlikna med søndagen, er tala likevel lågare enn det den koronautsette vestlandsbyen har slite med dei siste vekene. Gjennomsnittet førre veke var 24, medan det veka før var 54.

– Det er ei positiv utvikling og klar nedgåande trend, uansett korleis vi ser det. Eg er takksam for at vi har innbyggjarar som følgjer reglane som gjeld i stort. Samtidig er vi på eit for høgt nivå framleis, seier Valhammer til Bergensavisen.

Byrådsleiaren er sjølv i karantene. Valhammer er forkjølt og har testa seg for korona. Han blir i karantene fram til han har fått svaret på koronatesten.

Måndag ettermiddag held Bergen kommune pressekonferanse. Der blir det kjende om det blir lettingar i nokon av dei strenge koronatiltaka.

