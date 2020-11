Fleirtal på Stortinget mot å plassere unge på sjukeheim

innenriks

Sjølv om Stortinget fleire gonger har vedteke at barn og unge og dessutan personar under 50 år ikkje skal kunne plasserast på sjukeheim, har fleire kommunar framleis praksisen.

No er det fleirtal på Stortinget for å lovregulere og setje ned eit forbod mot denne praksisen, skriv VG.

– Sjukeheim for unge må vere forbode. Det må eit lovforbod til for at kommunane skal slutte med denne praksisen, seier stortingspolitikar Kari Kjønaas Kjos (Frp). Ho meiner at dei tidlegare stortingsvedtaka har hol som gjer at kommunane kan halde fram praksisen og fremja tidlegare i haust eit forslag om forbod.

Ni barn under 18 år og 94 personar mellom 18–49 år bur i dag på institusjon for eldre, viser tal frå Helsedirektoratet. Medan tre av dei mindreårige barna ville flytte, ønskte 24 av dei unge og vaksne seg annan bustad, ifølgje avisa.

– Eg er glad for at det er brei semje om at vi no skal få på plass ei lovregulering, seier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Men det er framleis langt fram til eit vedtak kan setjast i kraft. Helse- og omsorgsdepartementet må først utarbeide eit lovforslag, som igjen må sendast tilbake til Stortinget for vedtak. Eit vedtak om forbod kan dermed tidlegast komme neste haust.

(©NPK)