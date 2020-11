Advokaten til utvist 18-åring: – Kjem ikkje på tale med utreise 7. desember

innenriks

Saka om Hasan, som kom til Noreg saman med familien som seksåring, har vekt mykje engasjement. Søndag viste ei gruppe demonstrantar si støtte utanfor Stortinget og kravde at han får bli i landet.

Advokat Nicolai Skjerdal seier til NTB at dei kjempar på fleire frontar mot utkastingsvedtaket frå Utlendingsnemnda (Une). Vedtaket slår fast at Hasan må ut av Noreg og dra til Jordan fordi mora er jordansk statsborgar.

– Vi fremja straks eit krav om utsett utreisefrist. Det kjem ikkje på tale med utreise 7. desember. Det er mellom anna fordi han ikkje har jordansk pass, så han kjem ikkje inn i landet. I tillegg går det ikkje fly, og landet er hardast ramma av korona i Asia, seier Skjerdal.

Han har førebels ikkje fått svar frå Politiets utlendingseining (PU) på kravet om utsett frist.

Varslar søksmål

Samtidig vil advokaten kjempe mot sjølve utvisingsvedtaket gjennom eit planlagt søksmål mot staten, der han også ber om mellombels opphald for Hasan medan saka blir behandla i rettssystemet. Søksmålet er førebels ikkje sendt til Oslo tingrett.

Hasan og familien kom til Noreg frå Jordan i 2008 og fekk mellombels opphaldsløyve. Etter fire år vart løyvet likevel trekt tilbake.

Dei fleste familiemedlemmene vart sende ut av landet, men ikkje Hasan, fordi han var under 18 år. Nyleg fylte han 18 år, og denne månaden fekk han eit endeleg vedtak frå Utlendingsnemnda (UNE). Han må reise ut av landet innan måndag 7. desember.

Demonstrasjon

Bakgrunnen for at Hasan er nøydd til å forlate landet, er at mora oppgav feilaktig nasjonalitet då dei kom til Noreg i 2008.

Attenåringen har fått støtte både frå lokalsamfunn og politikarar. Blant talarane under demonstrasjonen på søndag var Asker-ordførar Lene Conradi (H), som har bede Une om å vurdere saka på nytt.

– Vi har teke vare på deg i mange år, Mustafa. Du er ein askerbæring som meg. Uansett utfall vil du alltid ha ein heim hos oss i Asker, sa ordføraren, ifølgje Budstikka.

UNE: – Grundig vurdert

Avdelingsleiar i Utlendingsnemnda, Terje Østraat, seier til VG at Hasans sak og tilknytinga hans til Noreg har vorte grundig vurdert fleire gonger opp gjennom åra.

– Saka hans har også vore oppe i tingretten og i lagmannsretten, der Une fekk medhald. På generelt grunnlag skal det mykje til for å få opphaldsløyve på humanitært grunnlag. Reglane er slik at tilknyting til Noreg og sterke menneskelege omsyn skal vegast opp mot innvandringsregulerande omsyn. Det skal mindre til for at eit barn får opphald på humanitært grunnlag, enn ein vaksen.

NTB har vore i kontakt med Politiets utlendingseining (PU) i samband med kravet om utsett frist, men har førebels ikkje fått nokon kommentar.

