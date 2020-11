282 nye koronasmitta siste døgn – lågaste tal på fire veker

innenriks

Fleire gonger dei siste vekene har det vorte registrert over 600 smitta på eitt døgn, og ein er no på eit nivå som er under halvparten av dette.

Den førebelse smittetoppen var 13. november, då det vart registrert 710 nye smitta på eitt døgn i det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS)

Sist gong det vart registrert under 300 smitta var søndag 1. november.

Også i Oslo, som lenge har stått for ein stor del av dei nye smitta, går tala ned. Det siste døgnet vart det registrert 79 nye smitta i Oslo, noko som er 62 færre enn gjennomsnittet den siste veka, som var på 141 smitta per dag. Førre måndag vart det registrert 152 smittetilfelle i hovudstaden.

Nakstad: – Truleg over kneika

Fleire faktorar påverkar smittetala, mellom anna kor mange som lèt seg teste. Det er òg normalt med svingingar.

Men dei siste dagane har ein sett tydelege teikn på at smittekurva er i ferd med å flate ut, og kanskje òg gå tilbake. Søndag sa assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NRK at den andre smittebølgja truleg er over kneika.

– Det ser no ut som vi så vidt er over toppen på denne andre smittebølgja dei fleste stadar, og det går nedover i mange kommunar. Men det kan fort svinge opp igjen, så trygge er vi på ingen måte enno, seier han til NRK.

Han seier at dei nasjonale koronatiltaka har hjelpt og at dei har medført at smittestigninga har flata ut i heile landet.

R-tal rundt 1

I Folkehelseinstituttets (FHI) siste vekerapport, som kom førre onsdag, vart det såkalla R-talet rekna å vere 1,0. Det betyr at smitten er på eit flatt nivå og verken aukar eller minkar.

Talet er rekna for perioden frå 5. november og fram til vekerapporten kom, og kan ha sokke sidan den gong.

– Smittespreiinga i Noreg er stabil høg, men med store lokale variasjonar. Den sterke auken i talet melde tilfelle og sjukehusinnleggingar ser ut til å minke. Dette kan vere ein byrjande effekt av dei nye tiltaka frå slutten av oktober og byrjinga av november. Situasjonen er likevel ustabil med fare for ny auke, skreiv FHI i statusoppdateringa.

Anslag: 100.000 smitta

FHI anslår no at rundt 100.000 nordmenn har hatt covid-19, men ikkje alle har fått påvist smitten gjennom test.

I alt var det ved midnatt natt til måndag registrert 35.828 koronasmitta personar her i landet, viser førebelse tal frå MSIS. Rundt 2,2 millionar er no testa for koronaviruset i Noreg.

123 koronapasientar var søndag innlagt på sjukehus. Det var fem fleire enn dagen før.

Til saman er 328 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars, viser førebelse tal. 63,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Noreg.

