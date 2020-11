Naboar vil kjempe mot 22. juli-minnestad sjølv om staten har fått klarsignal til å byggje

innenriks

Måndag startar rettssaka i Ringerike tingrett, der 16 naboar har stemna staten og AUF for den planlagde 22. juli-minnestaden på Utøyakaia vis-à-vis Utøya i Hole kommune.

Dei 16 naboane var med og redda ungdommar under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, der 69 personar, dei fleste ungdommar på AUFs sommarleir, vart drepne. Naboane meiner ein minnestad så nære vil retraumatisere dei.

– Det er nokre av klientane eg er veldig bekymra for. Dei har hatt det største terroranslaget i noregshistoria her, dei har redda liv og opplevd å miste liv mellom hendene sine. Fleire har vore sjukmelde i årevis. Dei kan komme i ein situasjon der det psykiske trykket blir så stort at det kanskje blir ein fare for dei og familiane deira. Viss det blir bygd, må dei kanskje flytte, seier prosessfullmektig for naboane, advokat Ole Hauge Bendiksen, til NTB.

Han seier naboane ikkje er mot at det blir oppretta ein minnestad, men dei ønskjer ei anna plassering.

Kan ta saka til EMD

Før helga tapte naboane ei ankesak i Borgarting lagmannsrett om å stanse bygginga av minnesmerket i påvente av resultatet i den kommande rettssaka. Det inneber at Statsbygg går vidare med bygginga for å få minnestaden ferdig til tiårsmarkeringa for terrorangrepet til neste sommar.

Dermed kjem minnestaden mest sannsynleg til å vere ferdig bygd før det finst ein rettskraftig dom.

Bendiksen seier naboane likevel meiner det er viktig og riktig å gjennomføre rettssaka.

– Det er nok av døme på at ein kan vinne fram òg etter at noko er bygd. Vinn vi fram i tingretten, er det òg mogleg å fremje eit nytt krav om mellombels åtgjerd, seier han.

Bendiksen seier han om nødvendig er førebudd til å ta saka heilt til den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

– Dette er ei sak der vi har stor støtte i rettspraksis frå EMD i saker der såkalla påkalla samfunnsinteresser er haldne opp mot skade på familiar, heim og lokalsamfunn. Der har EMD sett til side statane ved gjentekne høve, seier han.

Naboane meiner minnestaden strir både mot nabolova og Den åttande artikkelen til europeiske menneskerettskommisjonen som mellom anna omhandlar rett til respekt for privatliv, familieliv og heim.

AUF: – Vil ikkje gi skade

AUFs prosessfullmektig Pål Martin Sand seier at det for AUF, dei overlevande og pårørande no er viktig å få lagt prosessen bak seg og få etablert ein nasjonal minnestad.

Han seier AUF ønskjer å få fram under rettssaka at det dreier seg om ein minnestad som ikkje vil synast frå vegen, eller frå nokon av bustadene til saksøkjarane.

– Det er gjort veldig mange tilpassingar for å ta vare på ønska til saksøkjarane, og vi meiner at etableringa av denne minnestaden i seg sjølv ikkje vil føre til psykisk skade eller meirskade. Det har vi òg fått støtte for frå dei fremste fagmiljøa innan traumepsykologi, seier Sand til NTB.

AUF og staten vil mellom anna føre fleire psykiatrispesialistar og traumespesialistar som vitne for å underbyggje dette.

Prosessfullmektigen til staten, advokat Anders Wilhelmsen ved Regjeringsadvokaten, seier prosessen rundt minnestaden har vore lang og grundig og vedteke både av regjeringa og Hole kommune.

– staten ønskjer at denne saka kan få ei avslutning, slik at dei ramma kan komme vidare, seier han.

Det er sett av ti dagar til rettssaka. Det skal førast totalt 27 vitne.

