Det er eit førebyggjande tiltak, seier kommunaldirektør for helse, Kenneth A. Johannessen til VG.

Kommunen har så langt ikkje hatt smitta bebuarar, men ønskjer å gjere sjukeheimane trygge på at besøkjande er smittefrie.

– Vi har heile tida sagt at vi skal gjere alt i vår makt for å ikkje få smitte inn blant dei mest sårbare. Skulle det skje, skal vi ikkje i etterkant sjå at vi ikkje gjorde nok for å hindre det, seier Johannessen.

Tilsette må levere negativ test kvar tiande dag.

