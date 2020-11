SV vil ta opp Equinor-utslepp i Stortinget

innenriks

– Equinor har gong på gong den siste tida vist at dei ikkje tek miljøansvar. Det er sjeldan Miljødirektoratet kjem med så sterk kritikk som dei gjer. Når dei først gjer det må det vere alvor, seier Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsperson for SV.

– Det verkar som om det er ein total mangel på anten vilje, eller evne til å ta ansvar for miljø og tryggleik hos Equinors leiing. Uansett om det er viljen eller evna det skortar på, er det svært alvorleg, seier han.

SV vil no ta saka opp i Stortinget og be både klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og olje og energiminister Tina Bru (H) om å gjere greie for korleis regjeringa har tenkt å følgje opp det statlege oljeselskapet.

– I tillegg vil vi ta initiativ til at Equinor kjem til energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å fortelje kva dei har tenkt å gjere, avsluttar Haltbrekken.

