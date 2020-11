Regjeringa vil trappe opp støtta til global koronakamp

innenriks

Noreg har allereie bidrege med om lag 10 milliardar kroner til den internasjonale innsatsen mot pandemien, men no foreslår regjeringa å auke støtta ytterlegare.

780 millionar kroner skal gå til det internasjonale samarbeidet for kampen mot covid-19-pandemien, foreslår regjeringa. Pengane skal gå til rettferdig fordeling av vaksinar, hurtigtestar og behandlingstilbod for virussjukdommen, gjennom initiativet Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A). Noreg og Sør-Afrika har teke på seg ei leiarrolle for å skaffe pengar til dette initiativet, og statsminister Erna Solberg appellerte nyleg til G20-landa om å bidra.

I tillegg foreslår regjeringa å auke støtta til Covax-samarbeidet med 64,1 millionar kroner, noko som først og fremst vil sikre Noreg opsjonar på 1,9 millionar vaksinedosar i tillegg til vaksinar til utviklingsland. Dessutan vil regjeringa gi éin milliard kroner over ein tiårsperiode for å støtte Den internasjonale fasiliteten for vaksinefinansiering.

Regjeringa foreslår òg å auke støtta til ulike tiltak i fattige land, med tilvising til at følgja av pandemien forverrar situasjonen for dei mest sårbare. Den auka støtta skal mellom anna gå til arbeid mot moderne slaveri, barneekteskap og kjønnslemlesting, og dessutan til å sikre tilgang til mat.

