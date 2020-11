Regjeringa vil halde eit auge med konkurransen i luftfarten

innenriks

– Sunn konkurranse er viktig for effektiv ressursbruk, større verdiskaping og betre vilkår for forbrukarane. Koronakrisa vil sannsynlegvis medføre endra reisevanar, noko aktørane i luftfartsmarknaden må tilpasse seg. Viss konkurransen er effektiv og god, kan dette bidra til raskare omstilling, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Medan særleg Norwegian strevar med å handtere ein svært krevjande økonomisk situasjon, mellom anna som følgje av passasjersvikten, prøver Wizz Air å etablere seg på innanriksmarknaden. Men både politikarar og fagforeiningar er kritiske til måten det ungarske lågprisselskapet driv på.

– Regjeringa tek grep for at luftfartsbransjen skal vere konkurransedyktig òg etter pandemien. Oppdraget til Konkurransetilsynet er eitt av mange tiltaka som er innført i luftfarten. Vi er opptekne av at det ikkje skal bli ulovleg prisdumping som kan føre til sosial dumping. Derfor held vi fram å følgje situasjonen tett, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

