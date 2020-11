Regjeringa gir millionar for å kjempe mot pengespelproblem

innenriks

I ei pressemelding opplyser Kulturdepartementet at pengane skal gå til forsking, informasjon, førebygging og behandling av speleproblem.

Pengane blir fordelte gjennom Handlingsplan mot speleproblem.

– For dei fleste er pengespel hyggjeleg rekreasjon, og mange nordmenn har glede av å spele. Men for nokre menneske har pengespel utvikla seg til å bli eit alvorleg problem. Derfor jobbar vi kontinuerleg med tiltak som sikrar at pengespelpolitikken byggjer på omsynet til ansvarlegheit, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Handlingsplan mot speleproblem er finansierte gjennom overskotet til Norsk Tipping.

