Nytt koronadødsfall i Drammen – smitten flatar ut

innenriks

Drammen kommune opplyser på nettsidene sine at ein 90 år gammal mann ved Solberglia sjukeheim har gått bort det siste døgnet.

Torsdag vart det registrert 34 nye smittetilfelle i kommunen. Talet ligg på nivå med gjennomsnittet for påviste tilfelle per dag dei siste åtte–ti dagane.

– Vi har heldigvis lågare smittetal no enn vi hadde for kort tid sidan, men samtidig er tala framleis for høge. Så vi har ein stor jobb å gjere, for å verne oss sjølv og kvarandre og sørgje for at smittetala søkk vidare, seier ordførar Monica Myrvold Berg.

Av dei 34 personane som har fått påvist koronasmitte det siste døgnet, er 27 nærkontaktar av personar med tidlegare kjent koronasmitte. Dei siste sju har ukjend smitteveg.

Sidan byrjinga av mars har til saman 1.556 i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

(©NPK)