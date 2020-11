Nytt borgarleg budsjettkaos – forhandlar vidare på overtid

innenriks

Klokka 13 samla partileiarane Erna Solberg (H), Guri Melby (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Siv Jensen (Frp) seg til eit nytt forhandlingsmøte på Statsministerens kontor.

– No er vi veldig spente på kva regjeringa har å komme med sidan i går. Men eg kan seie at vi opplever massiv støtte til kampen vår mot grensehandelsavgifter, seier Jensen på veg inn til budsjettforhandlingane.

– Og vi opplever tilsvarande massiv støtte til kampen vår for å få på plass meir pengar til asfaltering, rassikring og vegprosjekt. Og det handlar berre om arbeidsplassar, seier ho.

Men ingen tør spå når ein eventuell avtale kan vere klar. Finansdebatten i Stortinget går 3. desember.

– Ekstraordinær situasjon

Stortingets finanskomité leverte fredag innstillinga si i saka.

– Finansinnstillinga er i dag levert utan fleirtal, men med eigne merknader frå partia. Det er riktig at vi er på overtid, men vi er i ein ekstraordinær situasjon, og vi har undervegs òg fått på plass ei viktig semje om kraftfulle krisetiltak, seier leiaren i finanskomiteen Mudassar Kapur (H) til NTB.

Regjeringspartia og Frp vart ei vekes tid ut i forhandlingane samde om ein krisepakke til koronaramma bedrifter og kommunar på totalt 22,1 milliardar kroner.

– Eg har stor tru på at dei borgarlege partia vil komme fram til ein budsjettavtale som bidreg til å tryggje og skape fleire jobbar. Det er det viktigaste no, seier Kapur.

– Svært uheldig

For opposisjonen er forseinkingane dårleg nytt. Dei får no knapt med tid på seg til å setje seg inn i ein eventuell budsjettavtale og til å komme med sine eigne reaksjonar på det regjeringspartia og Frp måtte bli samde om.

– Det er svært uheldig at høgrepartia under ei smittevernkrise og økonomisk krise ikkje klarer å bli samde om budsjettet i landet innan fristane, seier Arbeidarpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

– Dei skaper unødvendig uvisse og viser tydeleg at dei prioriterer det partipolitiske spelet seg imellom, framfor interessene til landet, meiner ho.

Også for fagkomiteane på Stortinget får forseinkingane konsekvensar. Dei risikerer no å måtte utsetje behandlinga av saker som har budsjettmessige konsekvensar for 2021.

– Det er presidentskapet som følgjer situasjonen og vurderer eventuelle endringar i behandlinga til andre komitear av budsjettet, seier Kapur.

Fleire nøtter

Avgiftskutt på grensehandelsutsette varer som brus, sjokolade og alkohol er berre ei av nøttene i forhandlingsinnspurten.

Jensen trekte fredag i tillegg fram å sikre økonomien til pensjonistane og behovet Frp ser for å stramme inn i asyl- og innvandringspolitikken.

– Det er framleis stor avstand mellom oss og regjeringa. Det er opp til regjeringa å leggje det som skal til på bordet for at vi skal kunne sjå konturane av ei semje.

Etter det NTB forstår, er det lite truleg at ein avtale vil komme på plass allereie i helga. Årsaka til det er rett og slett at det står for att mykje arbeid med budsjettet.

Forhandlingane starta 9. november, men den første veka gjekk med til å snakke om krisepakken.

Også fleire gonger tidlegare har budsjettforhandlingane mellom dei fire borgarlege partia enda kraftig på overtid, ikkje minst i 2016. Då enda ein strid om bilavgifter med at semja ikkje var klar for kort tid før finansdebatten i Stortinget.

(©NPK)