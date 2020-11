Noreg utleverer terrortiltalt til Frankrike

innenriks

– Vilkåra for utlevering er til stades. No har vi ein frist på ti dagar for å effektuere vedtaket, seier seniorrådgivar Annett Aamodt i Politiets tryggingsteneste (PST) til rikskringkastaren.

Dermed går det mot rettssak. Mannen er tiltalt for å ha stått bak eit terrorangrep mot ein jødisk restaurant i Paris i 1982. Seks personar vart drepne og 22 skadde.

Angrepet blir knytt til den no opphøyrde militante palestinske Abu Nidal-organisasjonen (ANO), som fransk politi meiner nordmannen var ein del av.

Mannen nektar straffskuld og seier han ikkje var i Paris i 1982. Advokat Ole-Martin Meland har anka utleveringskravet heilt til Kongen i statsråd.

I slutten av september vedtok Oslo tingrett at mannen kunne utleverast. Han har vore varetektsfengsla sidan 10. september, dagen etter at han vart arrestert av PST i Skien.

Han flytta til Noreg med kone og barn i 1991 og vart norsk statsborgar seks år seinare.

Frankrike prøvde òg å få mannen utlevert i 2015, men den gongen tilsa lovverket at saka var forelda.

