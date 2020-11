Mann dømt for å ha valdteke kvinne som haika

innenriks

Natt til 28. oktober 2018 plukka mannen opp ei kvinne ved ein busshaldeplass på Skjold. Ho skulle til ein venn i Os, og fekk haik, skriv Bergens Tidende.

Kvinna fortalde i retten at mannen køyrde inn på ein parkeringsplass, der han skal ha valdteke henne.

No er mannen dømd til fengsel i to år. Ifølgje dommen finn retten bevist at mannen skaffa seg seksuell omgang med den fornærma kvinna ved truande åtferd og at han handla forsettleg.

Mannen vart òg dømd til å betale kvinna 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

– Vi er usamde i vurderinga til retten, og dommen vil bli anka, seier forsvararen til mannen Kaj Wigum til BT.

Mannen er tidlegare dømd for ei overfallsvaldtekt i 2004, etter at det vart funne DNA-treff i samband med valdtekta i 2018.

