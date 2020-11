Funn av fugleinfluensa i Rogaland – portforbod for fjørfe i delar av landet

innenriks

Det blir innført portforbod for fjørfe i delar av landet. I første omgang vil det gjelde langs heile kysten frå og med Østfold til Rogaland. Portforbodet gjer at alle tamfuglar skal vere under tak, for å hindre smitte frå ville fuglar.

– Vi ber alle som ser døde fuglar om å varsle oss slik at vi kan komme ut og teste for smitte. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til menneske som svært låg. Samtidig ber vi om at ingen tek på sjuke og døde fuglar, då desse kan ha andre smittestoff med seg som til dømes salmonella, seier seksjonssjef Ole-Herman Tronerud for dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som er påvist er av typen H5N8, som er høgpatogen. Det vil seie at han kan gi meir alvorleg sjukdom hos fugl enn ein lågpatogen variant.

– Hald hønene inne

Det er i haust påvist fleire tilfelle av fugleinfluensa i Europa.

Landbruket blir bede om å halde høner og andre fuglar inne i området som er ramma av portforbodet.

– Den kommersielle fjørfenæringa i desse områda bør sikre seg mot mogleg smitte ved å halde endar og andre fjørfe innandørs inntil vidare, seier Tronerud.

Mattilsynet er avhengig av tips frå publikum viss dei skal kunne fange opp tilfelle av fugleinfluensa tidleg.

– Dersom du finn døde andefuglar (endar, gjæser og svaner), måkefuglar, vadarar, rovfuglar og åtseletarar (kråke og ramn), oppmodar vi deg til å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, seier Tronerud.

Kan gi alvorleg sjukdom

– Vi vil då vurdere om kadaveret eignar seg for prøvetaking for å undersøkje om fugleinfluensa kan vere dødsårsaka. Sjansen for å finne smitta fuglar vil vere størst i område som trekkfuglar nyttar som rasteplassar, seier Tronerud.

Fuglar som blir smitta av influensaen kan få alvorleg sjukdom.

– Ved sterkt sjukdomsframkallande fugleinfluensa (høgpatogen type) vil ein kunne sjå høg døyingsgrad i fjørfeflokken utan symptom i førevegen, i nokre tilfelle ser ein òg luftvegssymptom eller rørsleforstyrringar som til dømes lammingar (sentralnervøse symptom). Dersom du ser slike symptom hos fuglar i flokken din, ber vi deg kontakte Mattilsynet så raskt som mogleg, legg han til.