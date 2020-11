Familiane til motstandsfolk vurderer søksmål mot Marte Michelet

innenriks

Advokaten deira John Christian Elden seier til NRK at dei vurderer å gå rettsleg til verks om så ikkje skjer, men han håpar og trur at det ikkje blir nødvendig.

– I første omgang reknar vi med at Gyldendal vil trekkje tilbake boka og få nokre vaksne personar til å lese gjennom henne, og eventuelt komme tilbake med ei bok dei kan gå god for, seier Elden.

Han seier at dette betyr mykje for familien det gjeld.

– Det er svært viktig for dei når forfedrane deira, som er heltar, blir skjelte ut og hengde ut på måtar det ikkje er dekning for og ikkje kjeldemessig grunnlag for. Dei har behov for ein reaksjon. Om rettsvesenet er best, det er noko vi må vurdere, seier Elden.

Administrerande direktør Arne Magnus i Gyldendal seier at dei saman med forfattaren har lagt ned eit omfattande arbeid med boka.

I slutten av oktober lanserte Dreyers Forlag eit motsvar til boka der tre historikarar tek eit oppgjer med kjeldebruken og framstillinga i Michelets bok.

I ein kronikk i VG svarer Marte Michelet på kritikken.

