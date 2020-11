Bestseljande kosmetikk funne med ulikt i innhald i ulike land

innenriks

Det opplyser Forbrukarrådet til NTB. Rådet har saman med nordiske samarbeidspartnarar vore med på den danskleidde undersøkinga.

I sommar vart det kjøpt 39 populære kremar, tannpastaer, sjampoar, bodylotions og maskaraer i land på seks kontinent. Nivea Creme, den mest selde hudkremen i verda, var blant produkta.

Produkta vart funne i totalt 176 ulike versjonar. Innhaldslista på tilsynelatande identiske produkt inneheldt ikkje dei same ingrediensane. I tillegg varierte samansetningsforholdet av ingrediensar.

Forbrukarrådet seier dette er viktig å vere klar over når ein handlar produkt ein pleier å bruke, i utlandet eller på nett.

– Eit produkt du er vand til, og som ikkje inneheld allergiframkallande stoff, kan brått vere noko anna i eit anna land, seier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukarrådet.

Kjemisk cocktail

32 av produkta vart funne i norske butikkar, og av desse er det berre tre som ikkje inneheld såkalla problematiske kjemikaliar. Tidlegare i veka uttalte Folkehelseinstituttet at dei no vurderer i kva grad slike kjemikaliar medfører helserisiko, sidan det er på det reine at ei rekkje ulike kjemikaliar frå kosmetikk, sjampo og hudpleieprodukt passarar gjennom kroppen vår dagleg.

Alt kjem truleg an på mengdene og miksen, den såkalla cocktaileffekten, som ein førebels veit lite om.

I dei undersøkte kosmetikkprodukta vart det funne heile 63 uønskte kjemiske stoff. Av desse var 22 stoff som er mistenkte for å vere hormonforstyrrande. Dei svært allergiframkallande konserveringsmidla MI og MCI, som kan gi livsvarig allergi, vart funne i fleire produkt i fleire land.

– Undersøkinga stadfestar kor viktig det er å få fortgang i arbeidet med å regulere hormonforstyrrande og andre uønskte stoff strengare, seier Blyverket

Fleire forklaringar

Forbrukarrådet vart overraska over at samansetninga i kjende merkevarer varierer sjølv mellom naboland.

Fagsjef for biologi og kjemi i Astma- og Allergiforbundet (NAAF), Kent Hart, meiner det kan vere fleire årsaker til variasjonane.

– Det kan vere forskjellar i regelverk mellom regionar, nye lovreguleringar lokalt og etterslep i varebehaldninga. Det kan òg vere at nye ord er tekne i bruk på etiketten, men at innhaldet er det same, seier Hart.

Det danske Forbrugerrådet Tænk har teke initiativet til det internasjonale samarbeidet mellom organisasjonar i 34 land for å finne ut om kosmetikkprodukt inneheld dei same ingrediensane, uavhengig av kvar ein kjøper dei i verda. Det var òg eit mål å finne ut kva kjemikaliar som blir nytta i dei bestseljande produkta som vart valde ut til studien, og om nokre av dei er ulovlege.

Ulik forventning

Hart peikar òg på at regelverket – og ingredienslista for produkt – kan ha vore nyleg oppdatert for eit land, men at det kan ha lege gamle produkt i butikkane – etterslep av varebehaldning som blir selt før den nye varianten blir sett i hyllene. Dermed kan det ha komme med ikkje-reelle forskjellar i studien.

Nivea Creme, den mest selde hudkremen i verda, vart funne med 21 ulike innhaldsforhold mellom ingrediensane, i tillegg til at det vart funne 8 ulike ingrediensvariantar av kremen.

I ein kommentar til NTB seier konsernet bak produktet, Beiersdorf i Tyskland, at forholdet mellom ingrediensane er litt tilpassa regionalt for å oppfylle dei «sensoriske preferansane» til lokale forbrukarar og tilpasse kremen til dei spesifikke produksjonskrava regionalt.

Beiersdorf understrekar at dei brukar store ressursar på tryggingstestar, men at det aldri vil vere mogleg å sikre seg mot at forbrukarar reagerer allergisk på ein eller fleire ingrediensar. Derfor vil dei alltid tilrå forbrukarane sine å sjekke innhaldet i produkt når dei kjøper dei. Dei seier likevel at det berre finst éin variant av denne kremen i Noreg.

