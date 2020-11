Bellona melder Equinor for grov miljøkriminalitet etter granskingsrapport

innenriks

– Det vi ser no er eit selskap som er i djup krise, og som må definerast som notorisk miljøkriminelle. Eg er djupt bekymra for utviklinga vi ser, det er berre eit tidsspørsmål før ei alvorleg ulykke skjer på eitt av anlegga deira, seier Bellona-leiar Frederic Hauge til NTB.

Miljødirektoratet kom fredag med svært sterk kritikk av Equinor, og skriv at styret ikkje tek miljøet på alvor etter å ha fått ei intern gransking av utsleppa på Mongstad. Rapporten handlar om fleire ulovlege oljeutslepp på Mongstad, og kjem kort tid etter brannen på LNG-anlegget på Melkøya.

– Vi kjem til å melde dette. Det er grov miljøkriminalitet vi står overfor. Og igjen ser vi korleis vedlikehaldsprogramma blir kutta, akkurat som på Melkøya, seier Hauge.

– Kvifor er dette så alvorleg?

– For det første, her har medarbeidarar prøvd å seie frå, dei har fått beskjed om at dette skal dei ikkje bry seg med. For det andre viser det at leiinga ikkje prioriterer vedlikehald og miljø. Og det er det Miljødirektoratet som seier. Dette er eit resultat av kostnadssparing, og dei held ting skjult for styresmaktene, seier Hauge.

NTB har bede Equinor kommentere skuldingane frå Hauge og den varsla meldinga. Equinor har sjølv sendt ut ei pressemelding om granskingsrapporten.

– Forholda vi har avdekt på Mongstad er uakseptable, seier Irene Rummelhoff, direktør for Markedsføring, prosessering og handel i Equinor.

