Bellona: – Dommen mot skipsreiar Georg Eide representerer eit tidsskifte

– Det er første gongen det i ei domsavseiing er gitt straff for å eksportere skip til strendene i Asia. No er det ikkje berre «uheldig» å sende skipa dit. Det er forbode og straffbart, og det var på høg tid vi fekk ein dom som viser med heilt tydeleg at dette ikkje er greitt, seier fagansvarleg for skipsfart i miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, til NTB.

Enge meiner dommen på eit halvt års fengsel for å ha fått lasteskipet Tide Carrier ut av opplag er eit alvorleg signal til alle norske og europeiske skipsreiarar om at praksisen med å selje skip til India, Pakistan og Bangladesh er uakseptabel.

– Dessverre er det mange måtar å omgå dette lovverket på. Har skipa eit framandflagg, kan denne praksisen halde fram som lovleg, ifølgje Enge.

Eide har nekta straffskuld på alle tiltalepunkt. Reiaren stod tiltalt for medverknad til alvorleg miljøkriminalitet.

– Rettssaka mot Georg Eide har avdekt mange av dei tvilsame metodane som blir brukte i bransjen, seier Sigurd Enge.

