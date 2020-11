Verda legg vaksinekabal

innenriks

Alle kan ikkje få vaksinen samtidig eller vere først. Og over heile verda er styresmakter, helseinstitutt og etikarar i ferd med å utarbeide planar for å innordne heile befolkninga i verda i eit omstendeleg køsystem.

Spørsmåla og prioriteringane dei må ta stilling til, er mellom anna knytt til store tema som rettferd, slagkrafta til vaksineprogrammet, pris, autonomien og tilliten til individet mellom borgarar og samfunnsinstitusjonar.

Her heime er det regjeringa som tek den endelege avgjerda om prioritering av vaksinedosane. Dette skal vere klart innan 1. desember.

Prioriterer sårbare

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått ansvaret for å utarbeide kva slags koronastrategi vi bør satse på. Og søndag 15. november la ekspertgruppa i etikk og prioritering fram rapporten «Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge».

Dei konkluderer med at i nesten alle smittescenario burde dei som har størst risiko for alvorleg sjukdom og død, komme først i vaksinekøen. Målet er å redde liv.

Dermed kan eldre og dei med andre sjukdommar forvente å få tilbod om vaksine før nokon andre.

På andre plass kjem helsepersonell. Årsaka er at dei sjølv er sårbare for smitte og jamleg har kontakt med personar i risikogruppa. Berre viss smittesituasjonen kjem ut av kontroll, vil personar med kritiske samfunnsfunksjonar bli prioriterte.

– Jo høgare smittepresset er, desto større er faren for at kritiske samfunnsfunksjonar vil oppleve problem, forklarer FHI.

Fordi barn verken blir sett på som sårbare eller viktige i smittespreiinga, vil desse truleg ikkje bli prioriterte.

Lik linje globalt

I rapporten trekkjer FHI fram at prioriteringane dei har valt, i stor grad samsvarer med vala til styresmaktene og helseorganisasjonar i andre land. Dei legg likevel til at pandemien har kravd «ei sjølvstendig vurdering av prioriterte grupper».

Og folk i risikogrupper og helsearbeidarar har hamna på topp i vaksinestrategien i mange land. Dette gjeld mellom anna i Storbritannia, Tyskland, Irland, Polen, Ungarn og Italia.

Også Sverige, som har valt ei radikalt forskjellig tilnærming til korona enn dei fleste andre land, har valt å prioritere eldre og helsearbeidarar i vaksinasjonsstrategien sin, melder SVT.

I Storbritannia er planen å starte med dei eldste først og gradvis vaksinere alle nedover til 50 år. Deretter skal resten av befolkninga få vaksinen.

Tryggingspersonell

Nokre land har likevel lagt seg på ein annan strategi. I Serbia er mellom anna politi og militære blant gruppene som skal prioriterast først.

Også på Filippinane kjem tryggingspersonell langt fram i køen, saman med offentleg tilsette og fattige.

Tyskland vil òg at fattige, asylsøkjarar og personar som bur tett, raskt skal få tilbod om vaksine. Det same gjeld lærarar og brann- og politifolk.

Frivillig

Folkehelseinstituttet understrekar òg at vaksinen skal vere frivillig. Det er viktig, meiner FHI, at folk har tillit nok til styresmaktene til at dei vel å vaksinere seg.

– Tillit kan ikkje føreseiast eller krevjast, men må snarare opptenast, skriv instituttet, og legg til at for å opptene denne tilliten, må vaksineprogrammet vere bygd på likeverd, velferd, likskap og legitimitet.

Og dei fleste land, medrekna Italia, Colombia og Mexico, har òg bestemt at vaksineprogrammet ikkje skal baserast på tvang.

Vaksinar er vanlegvis også obligatorisk i Serbia, men styresmaktene har likevel bestemt at koronavaksinen skal vere frivillig.

Tvang

Å vere frivillig står derimot ikkje like sterkt i andre land.

Indonesia har mellom anna bestemt at vaksinen skal gjerast obligatorisk. Den rikare delen av befolkning må betale av eiga lomme, medan fattige får det dekt av styresmaktene.

Også på Filippinane er det snakk om å gjere vaksinen de facto obligatorisk, ved å krevje at folk har eit vaksinesertifikat for å gå på jobb og skule eller delta på offentlege arrangement.

I Slovenia og Kroatia er vaksinar påkravd for barn. Førebels er det ikkje klart om dette dermed òg vil gjelde for koronavaksinen.

Uavklart

Men korleis den endelege vaksinekøen vil sjå ut, er endå ikkje avklart. Basert på FHI-rapporten skal regjeringa i Noreg altså leggje fram den endelege vaksinestrategien rundt overgangen til desember månad.

Elleve vaksinar er no i siste testfase, ifølgje Legemiddelverkets oversikt, og tre vaksinar er til godkjenning i EU. Men dersom alt går etter planen, kan sårbare grupper og helsearbeidarar byrje å førebu seg på å ta vaksinen allereie i januar.

(©NPK)