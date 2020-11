Vektarstreiken kan stengje norsk gassanlegg

innenriks

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass åtvarar om ein dramatisk situasjon for operatørane på norsk sokkel dersom vektarstreiken som rammar heliportane, ikkje blir løyste før helga.

– Produksjon kan stengje ned om 1–2 veker ved fleire felt. Nyhamna, inkludert Ormen Lange og Aasta Hansteen, allereie frå laurdag, viss ikkje dispensasjon blir gitt, skriv organisasjonen i ein e-post.

Andre konsekvensar blir reduserte og forseinka arbeid på fleire felt allereie frå neste veke, at ein del personell som har stått lenge ute, ikkje får bytt, og dessutan truleg permisjonar i leverandørbedriftene, ifølgje organisasjonen.

Ny opptrapping

Norsk Arbeidsmandsforbund varsla måndag at dei trappar opp vektarstreiken og tek ut ytterlegare 85 vektarar i streik frå fredag. Totalt vil då 2.373 vektarar vere i streik.

Operatøren Gassco stadfestar overfor E24 at prosessanlegget Nyhamna ligg an til å bli stengt frå laurdag på grunn av streiken. Det rammar eksporten av norsk gass via gassrøyret Langeled, som bidreg med opptil 20 prosent av Storbritannias gassforbruk.

Ifølgje Norsk olje og gass har ein søknad om dispensasjon for anlegget vorte avslått.

Rammar helikoptertrafikken

Då vektarstreiken vart trappa opp natt til tysdag, vart heliportane i Kristiansund og Florø og Avarn ved Equinor i Vestland ramma. Også vektarar ved sentralane til Securitas og Avarn i Oslo og Tønsberg vart tekne ut i streik

Ifølgje NRK Rogaland førte det til sterkt redusert trafikk. Trafikken frå Florø er stansa, og frå natt til laurdag blir òg ramma terminalen ved Stavanger lufthamn Sola.

– Helikoptera er blodårene i systemet. Utan helikoptera stoppar norsk sokkel, seier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til E24.

E24 skreiv onsdag at Noregs desidert største operatør, Equinor, ikkje ser bort frå at produksjon kan bli stengd. Selskapet har 60 avgangar i veka ut til plattformene.

Avslo tilbod

Streiken har gått føre seg i over to månader, noko som er uvanleg lenge i norsk samanheng. Også Parat tok ut vektarar i streik, men valde å inngå ein avtale med arbeidsgivarorganisasjonen NHO Service og Handel 4. november.

Norsk Arbeidsmandsforbund gav førre veke eit nytt tilbod til arbeidsgivarane. Det hadde ifølgje FriFagbevegelse ei ramme innanfor lønnsveksten til frontfaget på 1,7 prosent og eit forslag til ei løysing på NAFs viktigaste kampsak: fastlønn.

Kravet går ut på at vektarar som jobbar meir enn 20 prosent stilling, skal få fast lønn og ikkje timebetalt. Dessutan foreslo dei at vektarar som jobbar fast full stilling på dagtid, skal ha rett til fri på rørlege heilagdagar.

NHO Service og Handel avslo likevel tilbodet.

