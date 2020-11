Svak opptur på Oslo Børs

innenriks

Mest omsett også torsdag var eigedomsselskapet Entra, som no har to svenske konkurrentar som er interesserte i å kjøpe opp selskapet. Aksjen steig med litt over 4 prosent.

Deretter følgjer hydrogenselskapet Nel og først på tredjeplass den vanlege børstungvektaren Equinor. Nel steig med 5,7 prosent, medan Equinor fall med 1,4 prosent.

Blant dei største selskapa på hovudindeksen var det berre Adevinta som noterte seg for ein auke med 1,3 prosent. DNB fall med rett under 1 prosent og Telenor med 0,6 prosent.

Dagens børsvinnarar vart Kongsberg Automotive og Norwegian, som steig med høvesvis 6,8 og 5,9 prosent. I den andre enden av skalaen finn vi oljeserviceselskapa PGS og TGS-NOPEC som fall med høvesvis 5,3 og 3,9 prosent.

Oljeprisen fekk seg ein smell torsdag. Eit fat nordsjøolje vart ved børslutt omsett for rundt 47,9 dollar, noko som er ein nedgang på rundt 2 prosent.

Blant dei tonegivande europeiske aksjeindeksane enda dagen noko blanda. Mens FTSE 100 i London fall med 0,5 prosent, gjekk CAC 40 i Paris opp med 0,2 prosent, medan DAX 30 i Frankfurt låg på staden kvil.

(©NPK)