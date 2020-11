Sp vil kutte matmomsen med 2,8 milliardar kroner

innenriks

Sps budsjettalternativ vart lagt fram på Stortinget torsdag formiddag.

Partiet viser til at grensehandelen har auka kraftig dei siste åra, men at stengde grenser under koronapandemien har gitt fleire arbeidsplassar og auka verdiskaping i Noreg.

– Vi meiner det no må takast grep som gjer at denne verdiskapinga blir verande i Noreg òg etter at grensene igjen kan opnast, skriv Sp i budsjettforslaget.

Partiet etterlyser no at momsen blir redusert på alle matvarer, ikkje berre på sukker, sjokolade og ikkje-alkoholhaldige drikkevarer.

Svensk nivå

– Senterpartiet foreslår å redusere matmomsen til svensk nivå (frå 15 til 12 prosent). Dette er ei avgiftslette på 2,8 milliardar kroner i 2021 som i 2022 vil utgjere 4,8 milliardar kroner.

Elles inneber Sps forslag at staten skal ta inn 2,75 milliardar mindre i skattar og avgifter enn det regjeringa legg opp til i forslaget sitt.

Senterpartiet vil òg ha ein krisepakke på totalt 32,4 milliardar kroner. Regjeringspartia vart nyleg samd med Frp om ein pakke på 22,1 milliardar kroner til koronaramma bedrifter og kommunar.

Koronastøtteordningar

Sp vil bruke pengane på 16,7 milliardar kroner på å forlengje og forsterke koronastøtteordningar, som kompensasjonsordninga for bedrifter, ei ny kompensasjonsordning for luftfarten og inntektssikring for arbeidsfolk og sjølvstendig næringsdrivande.

6,1 milliardar kroner av dei totale avgiftslettane på 9 milliardar, kjem i krisepakken. Det omfattar å behalde den låge momssatsen på 6 prosent for reiseliv, transport og kultur ut heile 2021, ikkje berre første halvår slik regjeringa legg opp til.

9,6 milliardar kroner går til målretta tiltak for auka aktivitet og omstilling.

