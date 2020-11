Senterpartiet vil ause 24 milliardar ekstra frå oljefondet til krisetiltak

innenriks

Senterpartiets finanspolitiske talsperson legg fram krisepakken når partiet presenterer det alternative statsbudsjettet sitt torsdag.

Partiet legg opp til ein oljepengebruk på 24,5 milliardar kroner meir enn det regjeringa og Framstegspartiet så langt har lagt opp til for å sikre krisepakken sin.

Men Gjelsvik meiner regjeringa tenkjer for kortsiktig.

– Dei skubbar ting føre seg, seier han til NTB, og meiner det skaper ekstra uvisse både for arbeidstakarar og bedrifter.

– Alle signal tyder på at ein må leve med store konsekvensar av koronapandemien lenge. Då må ein sørgje for føreseielegheit i alle fall fram til sommaren, seier han.

– Urealistisk eller bløff?

Gjelsvik listar opp kostnader han meiner regjeringspartia og Framstegspartiet ikkje har rekna med: Ei kompensasjonsordning for luftfarten, som regjeringa har lova Frp å vurdere, inntektssikringa for arbeidstakarar, som førebels berre går til mars, og kompensasjonsordning for bedrifter, som gjeld ut februar.

– Anten er det urealistisk budsjettering, eller så bløffar dei for folk, meiner Gjelsvik.

Senterpartiets koronakrisepakke er på totalt 32,4 milliardar kroner og omfattar tre hovudbolkar:

* 16,7 milliardar kroner går til å forlengje og forsterke koronastøtteordningar, som kompensasjonsordninga for bedrifter, ei ny kompensasjonsordning for luftfarten og inntektssikring for arbeidsfolk og sjølvstendig næringsdrivande.

* 6,1 milliardar kroner i avgiftslettar. Det omfattar å behalde den låge momssatsen på 6 prosent for reiseliv, transport og kultur ut heile 2021, ikkje berre første halvår slik regjeringa legg opp til. Partiet går inn for avgiftskutt på totalt 9 milliardar kroner i det alternative budsjettet sitt, men ikkje alt dette blir rekna med i koronapakken til partiet.

* 9,6 milliardar kroner går til målretta tiltak for auka aktivitet og omstilling. Innbakt her er cirka 1 milliardar kroner til investeringar og vedlikehald i Forsvaret, ein pakke for maritime næringar og 3 milliardar kroner til fylke og kommunar, som skal bruke pengane til vedlikehald og byggjeprosjekt.

Bygg og vedlikehald

– Klassisk motkonjunkturpolitikk, seier Gjelsvik.

Med pengane kan fylke og kommunar framskynde planlagde vedlikehaldsoppgåver og byggjeprosjekt, fikse holete fylkesvegar – og på den måten halde bygg- og anleggsbransjen i gang.

– Kommunane og fylka kan vere ein viktig motor for å gi auka aktivitet. Men ein god kommuneøkonomi må liggje i botn, seier Gjelsvik, som lovar at Senterpartiet vil sikre nettopp det.

Vil sikre sjøfolk

Gjelsvik meiner Senterpartiets krisepakke er langt betre for maritim sektor. Partiet går imot det foreslåtte kuttet til regjeringa i nettolønnsordninga for sjøfolk, ei tilskotsordning for sysselsetjing av arbeidstakarar til sjøs.

– Det er særs uklokt, konstaterer han, og lovar i staden å utvide ordninga.

Dessutan vil partiet innføre ei vrakpantordning for offshorefartøy og ei stimuleringsordning for ombygging av slike fartøy, og dessutan setje av ein halv milliard til bygging av mineryddingsfartøy.

Dumpar rekninga?

Senterpartiet hevar altså oljepengebruken i forhold til både regjeringa, Framstegspartiet og det ein eventuell regjeringsmakker Arbeidarpartiet planlegg for. Men det er nødvendig når Noreg står i den verste krisa sidan andre verdskrigen, ifølgje Gjelsvik.

Han avviser at han dumpar rekninga på framtidige generasjonar.

– Noko av det mest alvorlege vi kan gjere på vegner av framtidige generasjonar er å sitje passiv og sjå på at ei rekordhøg arbeidsløyse bit seg fast i Noreg, seier han.

(©NPK)