Senterpartiet får stryk for EØS-kutt og auka formuesskatt

innenriks

Sps alternative statsbudsjett for neste år vart lagt fram på Stortinget torsdag.

Eit kjernepunkt i forslaget er redusert skatt for dei som tener under 750.000 kroner.

I tillegg vil Sp ha avgiftsreduksjonar på totalt 9,1 milliardar kroner, samanlikna med budsjettforslaget frå regjeringa frå oktober.

– Skatteversting

Totalt sett inneber Sps forslag at staten skal ta inn knappe tre milliardar mindre i skattar og avgifter enn det regjeringa legg opp til i forslaget sitt.

Sp vil hente inn pengar ved å auke formuesskatten med totalt 3,6 milliardar. Grepet gjer Sp til ein skatteversting, meiner Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad.

– Den mest distriktsfiendtlege skatten vi har, han vil altså Senterpartiet auke, seier han.

Sp meiner likevel grep som avgiftskutt, betre avskrivingsreglar og låg moms er meir treffsikre for å få opp aktiviteten i bedriftene.

Halverer EØS-bidrag

Sp hentar dessutan inn 3,5 milliardar kroner i 2021 på å kutte i Noregs EØS-bidrag. Noreg har likevel ein fleirårig avtale med EU om å utbetale EØS-midlar, og kutta vekkjer sterke reaksjonar.

– Det er uansvarleg og urealistisk i eit normalår, men direkte farleg når vi står midt i ei global helsekrise, seier distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Men Sps finanspolitikar Sigbjørn Gjelsvik meiner regjeringa med å setje av 6 milliardar til EØS-bidrag neste år legg seg på eit urealistisk høgt nivå.

– Ein klarer ikkje å bruke så mykje pengar, seier han.

30 millionar til lensmannskontor

Høgre trekkjer dessutan fram at Sp berre har sett av 30 millionar kroner til posten «opprette lensmannskontorer og politiposter» i budsjettforslaget sitt.

– Først ville dei rette opp igjen alle lensmannskontor, så ville dei rette opp igjen ei handfull og no seier dei at kommunane sjølv skal få søkje om å rette opp igjen. Dei har ikkje råd til politikken sin, og det viser dette budsjettet, seier justisminister Monica Mæland (H) til NTB.

Gjelsvik viser for sin del til at dei 60 lokale kontora som vart nedlagde i 2016, totalt sett hadde leigekostnader på 10 millionar kroner. Han peikar òg på at Sp har sett av pengar til fleire lokale politifolk og 335 millionar kroner ekstra til politidistrikta.

Fleire oljekroner

For å hanskast med koronakrisa vil Sp ha ein krisepakke på 32 milliardar kroner. Pengane skal gå til tiltak for aktivitet og omstilling, til å kompensere reiselivet, kulturlivet og maritim sektor og til å sikre betre ordningar til dei som er permitterte og får dagpengar.

Regjeringspartia vart nyleg samde med Frp om ein pakke på 22,1 milliardar kroner.

6,1 milliardar kroner av Sps totale avgiftslette kjem i krisepakken. Det omfattar å behalde den låge momssatsen på 6 prosent for reiseliv, transport og kultur ut heile 2021, ikkje berre første halvår slik regjeringa legg opp til.

Sp ønskjer totalt sett å bruke 29 milliardar fleire oljekroner enn budsjettforslaget frå regjeringa, inkludert forslaget til krisepakke. Pengebruken vekkjer reaksjonar.

– Svaret på alle problem er ifølgje Vedum stat, stat, stat og meir stat. Summen er eit næringsliv sett saman av berre offentleg subsidierte arbeidsplassar som berre har Noreg som marknad, seier Helleland.

(©NPK)