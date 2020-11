Reiselivet på Svalbard får tilskotsordning

innenriks

Reiselivsnæringa på Svalbard er hardt ramma av koronapandemien, mellom anna fordi området har vore underlagt strengare smitteverntiltak enn resten av landet.

Regjeringa ønskjer å etablere tilskotsordninga for å bidra til å byggje opp att og omstille ei hardt ramma reiselivsnæring på Svalbard. Reiselivsbedriftene på Svalbard har ein svært avgrensa lokalmarknad, og bedrifter på Svalbard har heller ikkje tilgang til lokale og regionale middel slik som bedrifter på fastlandet.

Forskrifta for ordninga blir no send ut på ei open høyring med kort frist sidan regjeringa ønskjer at ho skal ta til å gjelde frå årsskiftet.

Tilskotsordninga kjem i tillegg til dei landsdekkjande ordningane.

(©NPK)