Regjeringa vil krevje lågutsleppsløysingar for ferjer og hurtigbåtar

Kravet om at alle anbod skal ha krav om null- eller lågutsleppsløysingar er ein del av klimaplanen til regjeringa, skriv E24.

– Vi kjem til å stille krav om at ein skal fase inn nullutsleppsløysingar etter kvart som utviklinga kjem, stadfestar statsminister Erna Solberg (H).

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) meiner at slike strengare krav som gir behov for nye ferjer og hurtigbåtar, kan gi jobbar for ei verftsnæring som treng nye oppdrag.

Regjeringa gir no totalt 89 millionar kroner til fleire fylkeskommunar for å stimulere til utvikling av utsleppsfrie hurtigbåtar. Pengane blir løyvde gjennom Miljødirektoratets program Klimasats.

Torsdag skriv danske Søfart at DFDS saman med fleire partnarar har søkt EUs innovasjonsfond om støtte til å utvikle og byggje ei hydrogenferje som skal betene ruta mellom Oslo og København.

For å kunne setje ei slik ferje i drift vil ein måtte utvikle vesentleg større brenselcellesystem enn i dag. Ei slik ferje vil krevje system som kan produsere opp til 23 megawatt, medan dagens største system berre kan produsere 1–5 megawatt.

