Oslo vurderer strengare smittetiltak på enkelte skular

innenriks

Smittesituasjonen i Oslo er framleis høg. Det siste døgnet er det registrert 176 nye smittetilfelle i hovudstaden, noko som er ti fleire enn vekesnittet.

Framleis er det bydelane Grorud og Bjerke som har det høgaste smittetrykket, noko som gjer at byrådet i Oslo vurderer å innføre strengare smitteverntiltak ved skular i delar av kommunen, melder NRK.

– Det er av dei tinga vi no vurderer, seier byrådsleiar Johansen.

Han seier dei ser at smittesituasjonen er ulik for Oslo, og at det er høgare smitte i enkelte område i Groruddalen. Det gjer at dei må ha endå meir målretta tiltak.

Byrådsleiaren vil torsdag klokka 13 orientere kom koronasituasjonen i Oslo.

